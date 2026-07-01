Informations pratiques

Cers

FESTA CERSOISE

Rue de la Plaine Cers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-24

Durant 3 jours, Cers va vibrer au rythme de la musique, de la convivialité et du partage !

Venez vivre un week-end de folie, à l’occasion de la Festa Cersoise !

Au programme

Vendredi 24 juillet

– 18h30 Concert de Ricoune

– Grande soirée mousse animée par Sergio Music

Samedi 25 juillet

– 14h Concours de pétanque ouvert à tous à l’Escapade

– 18h Déambulation des Batucados

– Apéro-concert avec les Bananes Flambées

– Soirée animée par Sergio Music

Dimanche 26 juillet

– 17h30 à 19h30 Exposition et tour du village en Harley-Davidson

– 18h30 Apéro-concert avec Stef’Sax

– 22h Grande soirée dansante avec l’orchestre Sensation

Restauration et buvette sur place tout au long de la fête.

Une programmation pensée pour tous les âges, avec une seule envie se retrouver, partager et faire vivre l’esprit festif cersois.

Venez nombreux pour faire de cette première Festa Cersoise, un moment inoubliable ! .

Rue de la Plaine Cers 34420 Hérault Occitanie +33 4 67 39 30 29 mairie@villedecers.fr

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English : FESTA CERSOISE

For three days, Cers will come alive with music, camaraderie, and togetherness!

L’événement FESTA CERSOISE Cers a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34