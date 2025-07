FESTA D’AQUI Saint-Laurent-de-la-Salanque

FESTA D’AQUI Saint-Laurent-de-la-Salanque samedi 23 août 2025.

FESTA D’AQUI

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date :

Début : 2025-08-23 18:00:00

fin : 2025-08-23

Date(s) :

2025-08-23

Un repas en plein air sur réservation accompagné par les Alchemists pour danser toute la nuit en famille ou entre amis…

.

Rue du Souvenir Saint-Laurent-de-la-Salanque 66250 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 28 00 30

English :

An open-air meal, booked in advance, accompanied by the Alchemists to dance the night away with family and friends…

German :

Ein Essen im Freien auf Vorbestellung, begleitet von den Alchemisten, um die ganze Nacht mit der Familie oder Freunden zu tanzen…

Italiano :

Prenotate in anticipo per un pasto all’aperto accompagnato dagli Alchimisti, e ballate tutta la notte con la famiglia e gli amici…

Espanol :

Reserve con antelación una comida al aire libre acompañada por los Alquimistas, y baile toda la noche con la familia y los amigos…

