FESTA DE L’OS PETIT Arles-sur-Tech

FESTA DE L’OS PETIT

Rue Barri d’Avall Arles-sur-Tech Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

10h30 Bou Vermell Départ Parc de la Mairie

14h30 Festa de l’Ós Petit Départ de la Salle des Fêtes

16h30 Rasage de l’Ours suivi de la distribution des goûters aux petits chasseurs (offert par le comité des fêtes) Parc de la Mairie

18h30 à 2…

Rue Barri d’Avall Arles-sur-Tech 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 11 99

English :

10:30 Bou Vermell Depart from Parc de la Mairie

2:30 pm Festa de l’Ós Petit Departure from Salle des Fêtes

4:30 pm Shaving of the Bear followed by distribution of snacks to the little hunters (offered by the Festivities Committee) Parc de la Mairie

6.30pm to 2…

