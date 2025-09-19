Festa di i Sensi Espace de la Mairie d’Argiusta Moriccio Argiusta-Moriccio

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T09:30:00

Fin : 2025-09-21T08:30:00 – 2025-09-21T09:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la commune d’Argiusta Moriccio organise chaque année depuis 2016, des journées découvertes sur le patrimoine culturel, géographique, pastoral, culinaire par le biais d’expositions artisanales, de conférences, de veillées et chants corses ainsi que des visites guidées du village et ses alentours dont le site phocéen de Foce.

Espace de la Mairie d’Argiusta Moriccio 20140 Argiusta Moriccio Argiusta-Moriccio 20140 Corse-du-Sud Corse 04 95 24 32 36 Argiusta Moriccio est situé en Corse du sud, dans la région du Taravo D757

Mairie d’Argiusta Moriccio