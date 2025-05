Festa Fontana au domaine de Fontana – Gensac, 14 juin 2025 18:00, Gensac.

5 ème Édition ! Places limitées à 2 000 entrées ! 8€ /pers- Gratuit 14 ans. Préventes à partir à la Boutique des Domaines Fontana à Gensac, ou www.domainesfontana.fr ou Chez Peyo notre Bar partenaire à Sainte Foy la Grande. Soirée à partir de 18 h avec

• Restauration foodtrucks et producteurs

• La Banda pour nous ambiancer.

• Notre DJ pour nous faire sauter.

• Notre feu d’artifice pour nous illuminer

• Des surprises pour mettre des paillettes dans votre soirée !!

On espère vous voir toujours aussi motivés et en grande forme pour une soirée inoubliable !! Infos 05.57.47.43.19 .

Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 43 19 domainefontana@free.fr

