Festa Fontana au domaine de Fontana Gensac
Festa Fontana au domaine de Fontana Gensac samedi 6 juin 2026.
Gensac
Festa Fontana au domaine de Fontana
Gensac Gironde
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
6 ème Édition ! Places limitées à 2 000 entrées ! 8€ pers- Gratuit 14 ans. Préventes à partir à la Boutique des Domaines Fontana à Gensac, ou www.domainesfontana.fr ou Chez Peyo notre Bar partenaire à Sainte Foy la Grande. Soirée à partir de 18 h avec
• Restauration foodtrucks et producteurs
• La Banda pour nous ambiancer.
• Notre DJ pour nous faire sauter.
• Notre feu d’artifice pour nous illuminer
• Des surprises pour mettre des paillettes dans votre soirée !!
On espère vous voir toujours aussi motivés et en grande forme pour une soirée inoubliable !! Infos 05.57.47.43.19 .
Gensac 33890 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 47 43 19 domainefontana@free.fr
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English : Festa Fontana au domaine de Fontana
L’événement Festa Fontana au domaine de Fontana Gensac a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Castillon-Pujols