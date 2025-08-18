FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière
FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière lundi 18 août 2025.
FESTA MAJOR
Place de la clave verte Corneilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales
Début : 2025-08-18 18:00:00
fin : 2025-08-19
2025-08-18
Deux jours de fêtes organisés par Comina Corneilla… Nous vous attendons nombreux…
Place de la clave verte Corneilla-la-Rivière 66550 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 34 25
English :
Two days of festivities organized by Comina Corneilla… We look forward to seeing you…
German :
Zwei Tage lang wird gefeiert, organisiert von Comina Corneilla… Wir erwarten Sie zahlreich…
Italiano :
Due giorni di festa organizzati da Comina Corneilla… Non vediamo l’ora di vedervi lì…
Espanol :
Dos días de fiesta organizados por Comina Corneilla… Esperamos verle allí…
