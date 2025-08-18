FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière

FESTA MAJOR Corneilla-la-Rivière lundi 18 août 2025.

Place de la clave verte Corneilla-la-Rivière Pyrénées-Orientales

Début : 2025-08-18 18:00:00
fin : 2025-08-19

2025-08-18

Deux jours de fêtes organisés par Comina Corneilla… Nous vous attendons nombreux…
Place de la clave verte Corneilla-la-Rivière 66550 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 34 25 

English :

Two days of festivities organized by Comina Corneilla… We look forward to seeing you…

German :

Zwei Tage lang wird gefeiert, organisiert von Comina Corneilla… Wir erwarten Sie zahlreich…

Italiano :

Due giorni di festa organizzati da Comina Corneilla… Non vediamo l’ora di vedervi lì…

Espanol :

Dos días de fiesta organizados por Comina Corneilla… Esperamos verle allí…

