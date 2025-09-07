FESTA MAJOR DU RIMBAU Collioure
FESTA MAJOR DU RIMBAU Collioure dimanche 7 septembre 2025.
FESTA MAJOR DU RIMBAU
El Rimbau Collioure Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-07 11:00:00
fin : 2025-09-07 20:00:00
2025-09-07
Venez participer à la très belle Festa Major du Rimbau! Au programme la Cobla LES CASENOVES.
El Rimbau Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 05 66
English :
Come and take part in the Rimbau Festa Major! On the program: the Cobla LES CASENOVES.
German :
Nehmen Sie an der Festa Major du Rimbau teil! Auf dem Programm steht die Cobla LES CASENOVES.
Italiano :
Venite a partecipare alla Rimbau Festa Major! Il programma prevede LES CASENOVES di Cobla.
Espanol :
¡Ven a participar en la Fiesta Mayor de Rimbau! La Cobla LES CASENOVES estará en el programa.
