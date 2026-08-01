Informations pratiques

Err

FESTA MAJOR ERR

7 Plaça Sant Genis Err Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-21

FESTA MAJOR ERR 21, 22 & 23 Août

Trois jours de fête, de musique, de convivialité et d’animations vous attendent à Err.

Concerts • Pétanque • Bandas • Marché & vide-grenier • Pêche • Repas • Animations pour petits et grands.

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7 Plaça Sant Genis Err 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 94

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English :

ERR MAJOR FESTIVAL August 21, 22 & 23

Three days of celebration, music, fun, and entertainment await you in Err.

Concerts? Pétanque? Marching bands? Parade & yard sale? Fishing? Meals? Activities for all ages.

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L’événement FESTA MAJOR ERR Err a été mis à jour le 2026-08-11 par OTC PYRENEES CERDAGNE