FESTA MAJOR ERR Err
vendredi 21 août 2026 · Err
Informations pratiques
Err
FESTA MAJOR ERR
7 Plaça Sant Genis Err Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-21
FESTA MAJOR ERR 21, 22 & 23 Août
Trois jours de fête, de musique, de convivialité et d’animations vous attendent à Err.
Concerts • Pétanque • Bandas • Marché & vide-grenier • Pêche • Repas • Animations pour petits et grands.
…
.
7 Plaça Sant Genis Err 66800 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 72 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
ERR MAJOR FESTIVAL August 21, 22 & 23
Three days of celebration, music, fun, and entertainment await you in Err.
Concerts? Pétanque? Marching bands? Parade & yard sale? Fishing? Meals? Activities for all ages.
…
L’événement FESTA MAJOR ERR Err a été mis à jour le 2026-08-11 par OTC PYRENEES CERDAGNE