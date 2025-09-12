FESTA MAJOR FÊTE DE SAINT-CYPRIEN ET DES TERROIRS Place de la République Saint-Cyprien
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-14
2025-09-12
Fête de Saint-Cyprien et des terroirs du 12 au 14 septembre 2025, Place de la République (village de Saint-Cyprien) ❤️
Place de la République Avenue du Roussillon Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
English :
Fête de Saint-Cyprien et des terroirs from September 12 to 14, 2025, Place de la République (Saint-Cyprien village) ????
The Festa Major returns to Saint-Cyprien! Come and enjoy a colorful weekend, a celebration of culture, trad…
German :
Fête de Saint-Cyprien et des terroirs vom 12. bis 14. September 2025, Place de la République (Dorf Saint-Cyprien) ???
Das Festa Major kehrt nach Saint-Cyprien zurück! Genießen Sie ein farbenfrohes Wochenende, eine Feier der Kultur, der Traditionen und der…
Italiano :
Festa di Saint-Cyprien e dei terroir dal 12 al 14 settembre 2025, Place de la République (villaggio di Saint-Cyprien) ????
La Festa Major torna a Saint-Cyprien! Venite a vivere un fine settimana molto colorato, all’insegna della cultura, della tradizione e…
Espanol :
Fête de Saint-Cyprien et des terroirs del 12 al 14 de septiembre de 2025, Place de la République (pueblo de Saint-Cyprien) ????
¡La Fiesta Mayor vuelve a Saint-Cyprien! Venga a disfrutar de un fin de semana muy colorido, una celebración de la cultura, la tradición y…
