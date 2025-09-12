FESTA MAJOR FÊTE DE SAINT-CYPRIEN ET DES TERROIRS Place de la République Saint-Cyprien

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-14

2025-09-12

Fête de Saint-Cyprien et des terroirs du 12 au 14 septembre 2025, Place de la République (village de Saint-Cyprien) ❤️

La Festa Major revient à Saint-Cyprien ! Venez profitez d’un week-end haut en couleurs, une célébration de la culture, de la trad…

Place de la République Avenue du Roussillon Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Fête de Saint-Cyprien et des terroirs from September 12 to 14, 2025, Place de la République (Saint-Cyprien village) ????

The Festa Major returns to Saint-Cyprien! Come and enjoy a colorful weekend, a celebration of culture, trad…

German :

Fête de Saint-Cyprien et des terroirs vom 12. bis 14. September 2025, Place de la République (Dorf Saint-Cyprien) ???

Das Festa Major kehrt nach Saint-Cyprien zurück! Genießen Sie ein farbenfrohes Wochenende, eine Feier der Kultur, der Traditionen und der…

Italiano :

Festa di Saint-Cyprien e dei terroir dal 12 al 14 settembre 2025, Place de la République (villaggio di Saint-Cyprien) ????

La Festa Major torna a Saint-Cyprien! Venite a vivere un fine settimana molto colorato, all’insegna della cultura, della tradizione e…

Espanol :

Fête de Saint-Cyprien et des terroirs del 12 al 14 de septiembre de 2025, Place de la République (pueblo de Saint-Cyprien) ????

¡La Fiesta Mayor vuelve a Saint-Cyprien! Venga a disfrutar de un fin de semana muy colorido, una celebración de la cultura, la tradición y…

