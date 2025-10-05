FESTA MAJOR Le Tech
FESTA MAJOR Le Tech dimanche 5 octobre 2025.
FESTA MAJOR
place du village Le Tech Pyrénées-Orientales
Début : 2025-10-05 10:00:00
fin : 2025-10-05 17:00:00
2025-10-05
Vide-greniers, marché artisanal, vente de bulbes, repas, buvette, tombola,…
place du village Le Tech 66230 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 7 71 45 74 77
English :
Garage sale, craft market, bulb sale, meal, refreshment bar, tombola,…
German :
Flohmarkt, Kunsthandwerksmarkt, Verkauf von Blumenzwiebeln, Mahlzeiten, Getränkestand, Tombola,…
Italiano :
Vendita di garage, mercatino dell’artigianato, vendita di bulbi, pasti, rinfreschi, tombola, ecc.
Espanol :
Venta de garaje, mercadillo artesanal, venta de bulbos, comida, refrescos, tómbola, etc.
