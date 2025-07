Festa major Musée de Bretagne Rennes

Festa major Musée de Bretagne Rennes dimanche 2 novembre 2025.

Festa major Musée de Bretagne Rennes Dimanche 2 novembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dans un petit village des Pyrénées, chaque année depuis au moins 120 ans se déroule la Festa Major.

À l’approche des premiers jours de septembre, cinq jours de danse et d’ivresse, de folie, de bonheur et de rituels soudent la communauté.

Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre avec Jean-Baptiste Alazard, dans le cadre du Mois du film documentaire, en partenariat avec Comptoir du Doc.

Un film de Jean-Baptiste Alazard, 68 min, 2025, Stank / La traverse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-02T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-02T16:15:00.000+01:00

Musée de Bretagne Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine