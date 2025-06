Fèsta Occitana Musée du Foie Gras Frespech 8 août 2025 09:00

Lot-et-Garonne

Fèsta Occitana Musée du Foie Gras Ferme de Souleilles Frespech Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-08 09:00:00

fin : 2025-08-08 00:00:00

Date(s) :

2025-08-08

À l’occasion de sa Festa Occitana, la Ferme de Souleilles vous propose son marché paysan avec stands aux couleurs occitanes, métiers traditionnels, exposition de voitures anciennes, apéro musical occitan offert par les producteurs, casse-croûte paysan (midi et soir).

À l’occasion de sa Festa Occitana, la Ferme de Souleilles vous propose son marché paysan avec stands aux couleurs occitanes, métiers traditionnels, exposition de voitures anciennes, apéro musical occitan offert par les producteurs, casse-croûte paysan (midi et soir).

À 21h, bal occitan gratuit, avec Castanha é Vinovèl.

Pour les enfants jeux divers. .

Musée du Foie Gras Ferme de Souleilles

Frespech 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 23 24

English : Fèsta Occitana

On the occasion of its « FESTA OCCITANA! », The Ferme de Souleilles offers you its peasant market, stands in Occitan colors, traditional crafts, exhibition of vintage cars, an Occitan musical aperitif, a peasant snack (noon and evening). At 9 p.m., free occitan concert and ball.

For children: straw po

German :

Anlässlich seiner Festa Occitana bietet der Bauernhof von Souleilles seinen Bauernmarkt mit Ständen in okzitanischen Farben, traditionellen Handwerken, einer Oldtimerausstellung, einem von den Produzenten angebotenen Aperitif mit okzitanischer Musik und einem bäuerlichen Imbiss (mittags und abends).

Italiano :

Nell’ambito della Festa Occitana, la Ferme de Souleilles organizza un mercato contadino con bancarelle dai colori occitani, artigianato tradizionale, un’esposizione di auto d’epoca, un aperitivo in musica occitana offerto dai produttori e uno snack bar contadino (pranzo e cena).

Espanol :

En el marco de su Fiesta Occitana, la Ferme de Souleilles organiza un mercado campesino con puestos de colores occitanos, artesanía tradicional, exposición de coches de época, aperitivo de música occitana ofrecido por los productores y merienda campesina (almuerzo y cena).

L’événement Fèsta Occitana Frespech a été mis à jour le 2025-06-23 par OT Fumel Vallée du Lot