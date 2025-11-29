FESTA TRAIL

Saint-Mathieu-de-Tréviers Hérault

Début : 2026-05-16

fin : 2026-05-17

2026-05-16

Le Festa Trail Pic Saint-Loup propose une quinzaine de courses, de l’Ultra Draille pour les coureurs expérimentés au Pitchou’Pic pour les plus jeunes, et s’est imposé comme un événement sportif et solidaire majeur du territoire. Il contribue au développement durable en valorisant le patrimoine et en protégeant l’environnement.

Six courses comptent pour le Challenge du Pic Saint-Loup, allant de 7 km à 105 km, et tout au long du week-end, de nombreuses animations sont proposées pour les participants et les visiteurs. .

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Hérault Occitanie +33 4 67 06 96 04

The Festa Trail Pic Saint-Loup offers some fifteen races, from the Ultra Draille for experienced runners to the Pitchou?Pic for the youngest, and has established itself as a major sporting and social event in the region. It contributes to sustainable development by promoting our heritage and protecting the environment.

