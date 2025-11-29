Fest’aing Night Coubisou

Fest’aing Night

L’escaillou, route de la Vallée du Lot Coubisou Aveyron

Début : Vendredi 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Venez découvrir le nouveau millésime du Fest’aing pour les fêtes aux Vignerons d’Olt lors d’une soirée dégustation!

Amuses bouche salées et sucrées offertes par les Vignerons.

Clément de la pisciculture viendra vous faire découvrir des rillettes de truites, truite fumée et truite façon gravlax.

Alain des Escargots de Nadaillac vous proposera des assiettes chaude d’escargot.

Jeune Montagne vous feront déguster de l’aligot à la truffe et aligot au cèpes.

Pas de réservation .

L’escaillou, route de la Vallée du Lot Coubisou 12190 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 04 42 cave.vigneronsdolt@wanadoo.fr

English :

Come and discover the new Fest’aing vintage for the holidays at Vignerons d’Olt during an evening tasting!

