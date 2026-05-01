FEST’ANIZY 2026 Anizy-le-Grand
FEST’ANIZY 2026 Anizy-le-Grand samedi 23 mai 2026.
Anizy-le-Grand
FEST’ANIZY 2026
Rue Jean Zay Anizy-le-Grand Aisne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
FEST’ANIZY 2026 LE MARCHÉ PRINTANIER VA VOUS FAIRE CRAQUER !
Il y a quelques jours, on vous dévoilait les concerts avec Totoro et Les Fatals… et ce n’était que le début
Fest’Anizy, c’est une journée entière de fête et de surprises…
Aujourd’hui, focus sur le Marché Printanier !
Le samedi 23 mai dès 11h, venez profiter
+ de 50 artisans et commerçants locaux
Des produits du terroir à savourer
Des créations artisanales uniques
Des animations toute la journée pour petits et grands
De la musique pour une ambiance festive
Clown, jeux, structures gonflables… tout est réuni pour passer un moment inoubliable !
Informations: 03.23.80.11.98
FEST’ANIZY 2026 LE MARCHÉ PRINTANIER VA VOUS FAIRE CRAQUER !
Il y a quelques jours, on vous dévoilait les concerts avec Totoro et Les Fatals… et ce n’était que le début
Fest’Anizy, c’est une journée entière de fête et de surprises…
Aujourd’hui, focus sur le Marché Printanier !
Le samedi 23 mai dès 11h, venez profiter
+ de 50 artisans et commerçants locaux
Des produits du terroir à savourer
Des créations artisanales uniques
Des animations toute la journée pour petits et grands
De la musique pour une ambiance festive
Clown, jeux, structures gonflables… tout est réuni pour passer un moment inoubliable !
Informations: 03.23.80.11.98 .
Rue Jean Zay Anizy-le-Grand 02320 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 11 98
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English :
FEST?ANIZY 2026: THE SPRING MARKET IS SURE TO DELIGHT!
A few days ago, we revealed the concerts with Totoro and Les Fatals? and that was just the beginning!
Fest?Anizy is a whole day of festivities and surprises?
Today, we focus on the Spring Market!
On Saturday, May 23, from 11 a.m., come and enjoy
+ More than 50 local craftsmen and merchants
Local produce to savour
Unique artisan creations
All-day entertainment for young and old
Festive music
Clowns, games, inflatables? everything you need for an unforgettable experience!
Information: 03.23.80.11.98
L’événement FEST’ANIZY 2026 Anizy-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cœur de Picard