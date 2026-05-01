FEST’ANIZY 2026 Anizy-le-Grand

Anizy-le-Grand

FEST’ANIZY 2026

Rue Jean Zay Anizy-le-Grand Aisne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

FEST’ANIZY 2026 LE MARCHÉ PRINTANIER VA VOUS FAIRE CRAQUER !

Il y a quelques jours, on vous dévoilait les concerts avec Totoro et Les Fatals… et ce n’était que le début

Fest’Anizy, c’est une journée entière de fête et de surprises…

Aujourd’hui, focus sur le Marché Printanier !

Le samedi 23 mai dès 11h, venez profiter

+ de 50 artisans et commerçants locaux

Des produits du terroir à savourer

Des créations artisanales uniques

Des animations toute la journée pour petits et grands

De la musique pour une ambiance festive

Clown, jeux, structures gonflables… tout est réuni pour passer un moment inoubliable !

Informations: 03.23.80.11.98

FEST’ANIZY 2026 LE MARCHÉ PRINTANIER VA VOUS FAIRE CRAQUER !

Il y a quelques jours, on vous dévoilait les concerts avec Totoro et Les Fatals… et ce n’était que le début

Fest’Anizy, c’est une journée entière de fête et de surprises…

Aujourd’hui, focus sur le Marché Printanier !

Le samedi 23 mai dès 11h, venez profiter

+ de 50 artisans et commerçants locaux

Des produits du terroir à savourer

Des créations artisanales uniques

Des animations toute la journée pour petits et grands

De la musique pour une ambiance festive

Clown, jeux, structures gonflables… tout est réuni pour passer un moment inoubliable !

Informations: 03.23.80.11.98 .

Rue Jean Zay Anizy-le-Grand 02320 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 11 98

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English :

FEST?ANIZY 2026: THE SPRING MARKET IS SURE TO DELIGHT!

A few days ago, we revealed the concerts with Totoro and Les Fatals? and that was just the beginning!

Fest?Anizy is a whole day of festivities and surprises?

Today, we focus on the Spring Market!

On Saturday, May 23, from 11 a.m., come and enjoy

+ More than 50 local craftsmen and merchants

Local produce to savour

Unique artisan creations

All-day entertainment for young and old

Festive music

Clowns, games, inflatables? everything you need for an unforgettable experience!

Information: 03.23.80.11.98

L’événement FEST’ANIZY 2026 Anizy-le-Grand a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Cœur de Picard