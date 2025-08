Fest’Arts 2025 Libourne

Fest’Arts 2025

Dans les rues de Libourne Libourne Gironde

2025-08-07

2025-08-09

Rendez-vous incontournable de l’été, Fest’arts est de retour pour faire vibrer la ville de Libourne au rythme des arts de la rue.

Pendant 3 jours, de 10h à 1h30 du matin, plusieurs dizaines de compagnies françaises et étrangères occuperont l’espace public pour le plus grand plaisir de tous ! Petits et grands déambuleront dans la bastide libournaise, piétonnisée pour l’occasion, à la découverte de plus de 110 représentations de théâtre, danse, clown, cirque, fanfares et bien d’autres surprises… .

