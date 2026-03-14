Fest’Eau Pire tu Nages à Najac

Najac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

La section club de kayak de l’AAGAC organise le Fest’Eau Pire tu Nages à Najac kayak, airboat, canoë, repas, soirée, FESTOGAMES et plus… Pour toutes et tous licencié.e.s, particulier.e.s, novices, familles…

Le principe est de partager un week-end convivial, sur notre rivière conviviale, dans des embarcations conviviales, autour d’une assiette conviviale, avec des gens… conviviaux !

Pagayeurs.euses débutante-e-s ou confirmé-e-s, membres d’un club ou non. Chaque personne ou groupe assure sa propre sécurité sur l’eau. Nous proposons d’encadrer un groupe Découverte pour les non confirmé-e-s sans club et sans embarcation (environ 20 places en raft ou autre embarcation). Plus d’infos sur la fiche d’inscription en PDF.

Au programme Samedi 18/04

. 11h30 12h30 Accueil et équipement du groupe Découverte

. 12h30 Pique-nique partagé

. 13h A l’eau pour le groupe Découverte et le Fest’Eau Games (Le petit tour de Najac)

. 19h Apéro

. 20h Repas

Au programme Dimanche 19/04

. 10h30 Départ d’une navette à Laguépie pour remonter des chauffeurs

. 12h A l’eau pour les kayakistes (Najac Laguépie)

. 13h 14h Accueil et équipement du groupe Découverte

. 14h A l’eau pour le groupe Découverte (Le petit tour de Najac)

Les navigs

. Le petit tour de Najac descente de 6km en 2h environ. Parcours ludique, avec 4 rapides aménagés (escaliers, toboggan, vague et bassin de slalom).

. Fest’Eau Games la grande nouveauté de l’année ! Embarquement à la base de l’AAGAC à Najac. Descente collective sur le petit de Najac (6 km) et partie de pinball sur le bassin de slalom.

. Najac Laguépie 13 km de classe 2, passages 3, dans une vallée isolée. Embarquement à la base de l’AAGAC de Najac. Débarquement en rive droite à l’ancienne base UCPA de Laguépie, 150 m en amont du pont routier de Laguépie.

Pour celles et ceux qui ne naviguent pas il existe d’autres activités sur la base (accrobranche, VTT, paintball, via ferrata, escalade…) ainsi que la possibilité de randonner, visiter le village, etc…

Voir conditions et inscriptions en PDF (tarifs, repas, hébergement, etc…) .

Najac 12270 Aveyron Occitanie +33 6 48 17 82 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The AAGAC kayak club section is organizing the Fest’Eau Pire tu Nages in Najac: kayaking, airboating, canoeing, meals, parties, FESTOGAMES and more… For all: licensees, individuals, novices, families…

L’événement Fest’Eau Pire tu Nages à Najac Najac a été mis à jour le 2026-03-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)