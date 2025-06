FESTEJADA Saint-André-de-Sangonis 4 juillet 2025 07:00

Hérault

FESTEJADA Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-04

La FESTEJADA de l’AJSA approche à grands pas !

Préparez-vous pour un week-end plein de musique, de bonne humeur et de traditions partagées.

La FESTEJADA de l’AJSA approche à grands pas !

Préparez-vous pour un week-end plein de musique, de bonne humeur et de traditions partagées.

VENDREDI 4 JUILLET

Repas sur réservation: Boeuf bourguignon, pommes de terre, dessert et vin 18€

20h 22h Ab’Soul Human

22h 00h Les Des Accordés

00h 2h DJ Gael

SAMEDI 5 JUILLET

Repas sur réservation: Brasucade, frites

20h 22h Duo la purée

22h 00h Duo à deux

00h 2h Dj Gael

Réservation du repas obligatoire par téléphone. .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie +33 6 70 79 16 96

English :

The AJSA FESTEJADA is just around the corner!

Get ready for a weekend full of music, good humor and shared traditions.

German :

Die FESTEJADA der AJSA nähert sich mit großen Schritten!

Bereiten Sie sich auf ein Wochenende voller Musik, guter Laune und geteilter Traditionen vor.

Italiano :

La FESTEJADA AJSA si avvicina rapidamente!

Preparatevi a un fine settimana ricco di musica, buonumore e tradizioni condivise.

Espanol :

¡La FESTEJADA AJSA se acerca!

Prepárate para un fin de semana lleno de música, buen humor y tradiciones compartidas.

L’événement FESTEJADA Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2025-06-18 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT