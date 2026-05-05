Saint-Michel-de-Rieufret

Festes Baroques Reines,Reinas El Sol

Eglise Saint-Michel-de-Rieufret Gironde

Tarif : 20 – 20 – 18 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

La programmation 2026 des Festes Baroques, pour sa 23éme édition, poursuit son exploration de la musique ancienne, autant historique que créative, à Bordeaux et alentour.

De nouveaux répertoires instrumentaux et vocaux sont proposés cette année, comme les spectaculaires musiques des doges de Venise à grand ensemble de cuivres du début du XVIIème siècle ou encore la musique des virginalistes au XVIème siècle.

La vogue hispanique lors du mariage de Louis XIII en 1615 avec l’infante d’Espagne sera confirmée lorsque Philippe V d’Espagne épousera en 1701 Marie-Louise de Savoie. Des airs de cour aux castagnettes tout un programme haut en couleur ! Avec les musiques de Moulinié, Bataille, Bailly, Gaspar Sanz, Santiago de Murcia…

Claire-Elie Tenet, soprano Alice Coquart, violoncelle Laurent Sauron, percussions Chloe Severe, dir. & clavecin .

Eglise Saint-Michel-de-Rieufret 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 68 24 86 24 contact@festesbaroques.com

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English : Festes Baroques Reines,Reinas El Sol

L’événement Festes Baroques Reines,Reinas El Sol Saint-Michel-de-Rieufret a été mis à jour le 2026-05-05 par La Gironde du Sud