Festhéa CEC Les Heures Claires Istres

Festhéa

Du vendredi 27 au dimanche 29 mars 2026. CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-27

Le Festival National de Théâtre Amateur revient à Istres à l’Espace 233 avec un week-end riche de 6 spectacles interprétés par des compagnies de théâtre venues de toute la région Sud !

Six compagnies de notre région se retrouvent pour cette sélection nationale. Du rire de Molière au silence des ruines, nos artistes s’emparent de la scène pour raconter nos vies, nos colères et nos joies. Une traversée vibrante pour célébrer, ensemble, la création d’ici.



Venez applaudir, soutenir, les compagnies de théâtre qui vont présenter leur pièce devant vous et un jury composé de professionnels et d’amateurs passionnés, qui élira celle qui représentera notre région au 41ème Festival Festhéa National de Saint-Cyr-Sur-Loire.



Le Festival Festhéa Sud 2025 est composé de 6 spectacles. Il a lieu du 27 au 29 mars 2026 à Istres à L’Espace 233.



Programme 2026



• Deux petites dames vers le Nord de Pierre Notte Par Mnémosyne Cie (Istres 13). HORS CONCOURS

Un road trip loufoque où drame est en vacances.

Une mère en cendres, un père introuvable. De cimetières en vieux dancings, deux sœurs taillent la route et dansent avec leurs fantômes. Un périple familial chaotique et joyeux.



• Et pendant ce temps Simone veille de Trinidad, Bonbon, Hélène Serres et Vanina Sicurani par Artif’Aix Cie (Aix en Provence 13)

Soixante ans de combats et un humour décapant.

Revivez 60 ans de féminisme avec tendresse et autodérision à travers quatre générations de femmes. Des éclats de rire et une dose d’autodérision Parce que si Simone veille, il est grand temps de s’éveiller !



• La pédagogie de l’échec de Pierre Notte

Par 1.2.3 comédie (Chateaurenard 13)

Une comédie féroce sur l’absurdité du monde du travail

Après une catastrophe totale, seul subsiste un bureau suspendu au septième étage d’une tour en ruines. À l’intérieur, un cadre et sa subalterne, piégés au-dessus du vide et une obsession continuer à travailler.



• La vie est une fête de Lillian LLyod Par le théâtre de l’Eventail (Toulon La Valette 83)

Une comédie humaine émouvante

Pour Romain, né un 1er janvier sa vie est une fête perpétuelle. Il raconte sa vie au rythme de ses anniversaires. Entre amours et découvertes, un récit intime où la fête finit par laisser place à l’engagement.

• Combats de Françoise Olivier par L’Entrée des Artistes (Menton 06)

Entre chaos et apaisement, des éclats d’humanité

Les personnages, à la fois torturés, apaisés, âpres, étranges, brutaux, cocasses mais terriblement humains, incarnent ici toutes formes de violences humaines. Ils les domptent pour mieux les surmonter.



• Don Juan de Molière par La Cie La Nuit Blanche (Grasse 06)

Comédie lumineuse et fidèle au texte de Molière

Séducteur, infidèle, libertin et hypocrite Tout le monde connaît le personnage. Fidèle au texte original, cette version traite le chef-d’œuvre de Molière comme une véritable comédie, lumineuse malgré ses zones d’ombre.

Un dédale de rires et d’ombres où chacun trouve son chemin. .

CEC Les Heures Claires 3 chemin de Saint-Pierre Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 81 76 00 mnemosynecie@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Festival National de Théâtre Amateur returns to Istres at Espace 233 with a weekend packed with 6 shows performed by theater companies from all over the South of France!

L’événement Festhéa Istres a été mis à jour le 2026-02-20 par Office de Tourisme d’Istres