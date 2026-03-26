Festhi’Sciences Thionville
Festhi’Sciences Thionville jeudi 30 avril 2026.
Festhi’Sciences
5 rue du four banal Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-30
fin : 2026-05-28
Date(s) :
2026-04-30
Le Festival de la culture scientifique, technique et numérique. Autour d’expositions, de rencontres débats, d’ateliers créatifs et d’animations ludiques. Festhi’Sciences se propose de mettre à la portée de tous le goût de la démarche scientifique et d’éveiller la curiosité pour les technologies du futur et les usages du numérique.
Programme à découvrir lelierre.orgTout public
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5 rue du four banal Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 54 39 97
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English :
The Festival of Scientific, Technical and Digital Culture. With exhibitions, debates, creative workshops and fun activities. Festhi’Sciences aims to give everyone a taste for the scientific process, and to awaken curiosity about the technologies of the future and the uses of digital technology.
Discover the program: lelierre.org
L’événement Festhi’Sciences Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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