Festhi’Sciences

5 rue du four banal Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-30

fin : 2026-05-28

Date(s) :

2026-04-30

Le Festival de la culture scientifique, technique et numérique. Autour d’expositions, de rencontres débats, d’ateliers créatifs et d’animations ludiques. Festhi’Sciences se propose de mettre à la portée de tous le goût de la démarche scientifique et d’éveiller la curiosité pour les technologies du futur et les usages du numérique.

Programme à découvrir lelierre.orgTout public

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5 rue du four banal Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 54 39 97

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English :

The Festival of Scientific, Technical and Digital Culture. With exhibitions, debates, creative workshops and fun activities. Festhi’Sciences aims to give everyone a taste for the scientific process, and to awaken curiosity about the technologies of the future and the uses of digital technology.

Discover the program: lelierre.org

L’événement Festhi’Sciences Thionville a été mis à jour le 2026-03-24 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME