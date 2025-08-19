Fest’Hiver Tango Place de la Gare Roscoff
Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère
Début : 2026-01-30
fin : 2026-02-01
2026-01-30
La Bretagne est belle aussi en cette saison, plus sauvage et la mer y est incroyable.
3 jours de tango, 5 milongas , l’hôtel à côté et cette année le petit plus une soirée crêpes!
Bientôt les 5 DJ seront dévoilés .
Nombre de places limitées à 80 personnes.
les inscriptions ouvriront mi octobre , à vos agendas ! .
Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 87 86 32 23
