Fest’Hiver Tango Place de la Gare Roscoff

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff Finistère

Début : 2026-01-30

fin : 2026-02-01

2026-01-30

La Bretagne est belle aussi en cette saison, plus sauvage et la mer y est incroyable.

3 jours de tango, 5 milongas , l’hôtel à côté et cette année le petit plus une soirée crêpes!

Bientôt les 5 DJ seront dévoilés .

Nombre de places limitées à 80 personnes.

les inscriptions ouvriront mi octobre , à vos agendas ! .

Place de la Gare Espace Mathurin Méheut Roscoff 29680 Finistère Bretagne +33 6 87 86 32 23

