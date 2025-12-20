Fest’hivers festival de théâtre d’objets La Ruche Saucats

Fest’hivers festival de théâtre d’objets

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-01-14

Date(s) :

2026-01-14

Une occasion rare de découvrir l’univers du théâtre d’objets sous toutes ses formes… et de vivre ensemble un véritable temps fort à La Ruche.

Le Festi’Hiver réunit la Compagnie Jizo et le Collectif Clandestime pour une présentation de huit extraits de spectacles de théâtre d’objets (1h30).

Pensée comme un moment de découverte et de partage, cette manifestation met en lumière les univers des deux compagnies.

Une manière simple et conviviale de rassembler, questionner, transmettre… et cultiver des idées qui deviennent de véritables projets. .

La Ruche 1 Allée Montesquieu Saucats 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Fest’hivers festival de théâtre d’objets

