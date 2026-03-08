Festi ‘Aubagne Espace des Libertés Aubagne

Festi ‘Aubagne

Du jeudi 26 au dimanche 29 mars 2026. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-03-26

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-26

Festi’Aubagne, c’est un festival convivial et accessible à tous, qui met à l’honneur le cinéma, la télévision et ses acteurs.

Venez à la rencontre des comédiens de vos séries TV préférées.

Des M’acteurs classes, des rencontres avec vos acteurs préférés rencontrez les stars de vos films, séries françaises préférées et échangez avec eux dans une ambiance conviviale, des projections de films en avant-première ou inédits, et bien plus encore… .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Festi’Aubagne is a friendly festival open to all, celebrating cinema, television and its actors.

Come and meet the actors of your favorite TV series.

