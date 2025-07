Festi Broc Brocante sur deux jours Les Essards

Festi Broc Brocante sur deux jours Les Essards samedi 19 juillet 2025.

Festi Broc Brocante sur deux jours

Les Essards Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-19 08:00:00

fin : 2025-07-20 22:00:00

Date(s) :

2025-07-19

La commune des Essards vous invite à son traditionnel Festi’Broc. Profitez d’une brocante sur deux jours pour venir chiner !

Le festi’Borc se tient en plein, au bord de la rivière Dronne dans un cadre idyllique !

.

Les Essards 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 82 24 88

English : Festi Broc Brocante sur deux jours

The commune of Les Essards invites you to its traditional Festi’Broc. Take advantage of a two-day flea market to come and bargain!

The Festi’Borc is held right on the banks of the River Dronne in an idyllic setting!

German : Festi Broc Brocante sur deux jours

Die Gemeinde Les Essards lädt Sie zu ihrem traditionellen Festi’Broc ein. Profitieren Sie von einem zweitägigen Trödelmarkt und kommen Sie zum Stöbern!

Das Festi’Borc findet im Freien statt, am Ufer des Flusses Dronne in einer idyllischen Umgebung!

Italiano : Festi Broc Brocante sur deux jours

Il comune di Les Essards vi invita alla sua tradizionale Festi’Broc. Approfittate di due giorni di mercato delle pulci per venire a contrattare!

La Festi’Borc si svolge sulle rive del fiume Dronne in un ambiente idilliaco!

Espanol : Festi Broc Brocante sur deux jours

El municipio de Les Essards le invita a su tradicional Festi’Broc. Aproveche los dos días de mercadillo para venir a regatear

La Festi’Borc se celebra a orillas del río Dronne, en un entorno idílico

L’événement Festi Broc Brocante sur deux jours Les Essards a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de tourisme du Sud Charente