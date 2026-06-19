Informations pratiques

Les Essards

Festi Broc Brocante-Vide Grenier Les Essards

Les Essards Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 08:00:00

fin : 2026-07-19 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

La commune des Essards vous invite à son traditionnel Festi Broc’. Amateurs d’antiquités deux jours de chine s’offrent à vous au bord de la Dronne dans une ambiance festive et convivial réservez vos emplacements dès maintenant au 06 95 14 09 92!

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Les Essards 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 82 24 88

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English : Festi Broc Brocante-Vide Grenier Les Essards

The municipality of Les Essards invites you to its traditional Festi Broc’. Antiques enthusiasts, enjoy two days of bargain hunting on the banks of the Dronne in a festive and friendly atmosphere book your pitches now on 06 95 14 09 92!

L’événement Festi Broc Brocante-Vide Grenier Les Essards Les Essards a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de tourisme du Sud Charente