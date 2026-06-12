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FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT Canohès

FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT Canohès

FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT Canohès samedi 4 juillet 2026.

Adresse : 35 Rue de la Salanque

Ville : 66680 Canohès

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Canohès

FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT

35 Rue de la Salanque Canohès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Venez découvrir les saveurs de nos brasseurs locaux dans une ambiance festive et chaleureuse.
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35 Rue de la Salanque Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03 

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English :

Come discover the flavors of our local brewers in a warm and festive atmosphere.

L’événement FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT Canohès a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME