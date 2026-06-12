FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT Canohès
FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT Canohès samedi 4 juillet 2026.
Canohès
FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT
35 Rue de la Salanque Canohès Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 18:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Venez découvrir les saveurs de nos brasseurs locaux dans une ambiance festive et chaleureuse.
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35 Rue de la Salanque Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03
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English :
Come discover the flavors of our local brewers in a warm and festive atmosphere.
L’événement FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT Canohès a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME