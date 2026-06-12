FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT Canohès samedi 4 juillet 2026.

Canohès

FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT

35 Rue de la Salanque Canohès Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 18:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez découvrir les saveurs de nos brasseurs locaux dans une ambiance festive et chaleureuse.

.

35 Rue de la Salanque Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come discover the flavors of our local brewers in a warm and festive atmosphere.

L’événement FESTI CANOHÈS FETE DE LA BIÈRE ET KARAOKE GEANT Canohès a été mis à jour le 2026-06-12 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME