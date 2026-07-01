Informations pratiques

Canohès

FESTI CANOHÈS UNE SOIRÉE DE CLÔTURE

35 Rue de la Salanque Canohès Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-24

Pour clôturer cette édition 2026, la ville vous propose une affiche exceptionnelle réunissant plusieurs artistes emblématiques.

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35 Rue de la Salanque Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03

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English :

To wrap up the 2026 edition, the city is presenting an exceptional lineup featuring several iconic artists.

L’événement FESTI CANOHÈS UNE SOIRÉE DE CLÔTURE Canohès a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME