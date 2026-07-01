FESTI CANOHÈS UNE SOIRÉE DE CLÔTURE Canohès
vendredi 24 juillet 2026 · Canohès
Informations pratiques
Canohès
FESTI CANOHÈS UNE SOIRÉE DE CLÔTURE
35 Rue de la Salanque Canohès Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 5
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Pour clôturer cette édition 2026, la ville vous propose une affiche exceptionnelle réunissant plusieurs artistes emblématiques.
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35 Rue de la Salanque Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03
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English :
To wrap up the 2026 edition, the city is presenting an exceptional lineup featuring several iconic artists.
L’événement FESTI CANOHÈS UNE SOIRÉE DE CLÔTURE Canohès a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME