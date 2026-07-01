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FESTI CANOHÈS UNE SOIRÉE DE CLÔTURE Canohès

vendredi 24 juillet 2026 · Canohès

FESTI CANOHÈS UNE SOIRÉE DE CLÔTURE Canohès

Informations pratiques

Début
vendredi 24 juillet 2026
Fin
vendredi 24 juillet 2026
Adresse
35 Rue de la Salanque
Ville
66680 Canohès
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
5 5 5 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Canohès

FESTI CANOHÈS UNE SOIRÉE DE CLÔTURE

35 Rue de la Salanque Canohès Pyrénées-Orientales

Tarif : 5 – 5 – 5

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-24

Pour clôturer cette édition 2026, la ville vous propose une affiche exceptionnelle réunissant plusieurs artistes emblématiques.
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35 Rue de la Salanque Canohès 66680 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 54 77 03 

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English :

To wrap up the 2026 edition, the city is presenting an exceptional lineup featuring several iconic artists.

L’événement FESTI CANOHÈS UNE SOIRÉE DE CLÔTURE Canohès a été mis à jour le 2026-07-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME