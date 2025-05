FESTI CONFLENT – Vernet-les-Bains, 15 juin 2025 09:30, Vernet-les-Bains.

Pyrénées-Orientales

FESTI CONFLENT Allée du Parc Vernet-les-Bains Pyrénées-Orientales

Début : 2025-06-15 09:30:00

fin : 2025-06-15 18:30:00

2025-06-15

Une journée festive pour petits et grands.

Animations gourmandes, activités nature, traditions et belle époque.

Venez récupérer le programme de la journée à l’office de tourisme Conflent Canigó.

Allée du Parc

Vernet-les-Bains 66820 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 41 02

English :

A festive day for young and old.

Gourmet entertainment, nature activities, traditions and the good old days.

Pick up the day’s program at the Conflent Canigó tourist office.

German :

Ein festlicher Tag für Groß und Klein.

Animationen für Feinschmecker, Naturaktivitäten, Traditionen und schöne Zeiten.

Holen Sie sich das Programm des Tages im Tourismusbüro Conflent Canigó ab.

Italiano :

Una giornata di festa per grandi e piccini.

Intrattenimento gastronomico, attività nella natura, tradizioni e bei tempi andati.

Venite a ritirare il programma della giornata presso l’ufficio turistico Conflent Canigó.

Espanol :

Una jornada festiva para grandes y pequeños.

Animación gastronómica, actividades en la naturaleza, tradiciones y buenos tiempos.

Ven a recoger el programa del día en la oficina de turismo de Conflent Canigó.

