Festi-Contes 2026 Archéo-Conte Vestiges du pays imaginaire Visite guidée contée Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz
Festi-Contes 2026 Archéo-Conte Vestiges du pays imaginaire Visite guidée contée Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz mercredi 15 avril 2026.
Festi-Contes 2026 Archéo-Conte Vestiges du pays imaginaire Visite guidée contée
Place Ferdinand Foch Médiathèque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
Christel Delpeyroux, Archéo-contologue, anime des visites-spectacles et incarne une scientifique singulière qui transmet ses recherches à travers récits et objets insolites. .
Place Ferdinand Foch Médiathèque Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87
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English : Festi-Contes 2026 Archéo-Conte Vestiges du pays imaginaire Visite guidée contée
L’événement Festi-Contes 2026 Archéo-Conte Vestiges du pays imaginaire Visite guidée contée Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque
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