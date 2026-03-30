Festi-Contes 2026 Archéo-Conte Vestiges du pays imaginaire Visite guidée contée Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz

Festi-Contes 2026 Archéo-Conte Vestiges du pays imaginaire Visite guidée contée

Place Ferdinand Foch Médiathèque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

Christel Delpeyroux, Archéo-contologue, anime des visites-spectacles et incarne une scientifique singulière qui transmet ses recherches à travers récits et objets insolites. .

Place Ferdinand Foch Médiathèque Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87

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English : Festi-Contes 2026 Archéo-Conte Vestiges du pays imaginaire Visite guidée contée

L’événement Festi-Contes 2026 Archéo-Conte Vestiges du pays imaginaire Visite guidée contée Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque