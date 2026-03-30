Festi-Contes 2026: Balade contée sur l’eau

Port Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

À partir de la légende de la cosmogonie finnoise, Maddi Zubeldia a créé un conte destiné à toute la famille. Elle raconte la rencontre entre la déesse Luonnotar et un balbuzard pêcheur, dont naîtra notre monde. Le public embarque pour un voyage de l’océan jusqu’aux entrailles de la terre, guidé par une chauve-souris, porté par les chants et la poésie, pour redécouvrir la beauté unique de notre Terre. .

Port Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87

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English : Festi-Contes 2026: Balade contée sur l’eau

L’événement Festi-Contes 2026: Balade contée sur l’eau Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque