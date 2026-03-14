Festi contes 2026: D’écume et d’embruns: une histoire de femmes Médiathèque Saint-Jean-de-Luz

Festi contes 2026: D’écume et d’embruns: une histoire de femmes

Médiathèque 1 Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

Laissez-vous emporter par la voix de Sylvaine Terpereau, conteuse aux mots doux et puissants. À ses côtés, Dorleta Kortazar, conteuse basque, y mêle des récits où la mer et les femmes occupent une place centrale. Pauline Junquet, chanteuse et guitariste, les accompagne de mélodies folk, tendres et envoûtantes, inspirées par la culture basque. Ensemble, ces trois artistes offrent une création originale, bilingue et poétique, où la mer

devient le fil conducteur de destins de femmes. .

Médiathèque 1 Place du Maréchal Foch Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 26 28 99

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English : Festi contes 2026: D’écume et d’embruns: une histoire de femmes

L’événement Festi contes 2026: D’écume et d’embruns: une histoire de femmes Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme Pays Basque