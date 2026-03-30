Festi-Contes 2026: Drôles de merveilles Place Ferdinand Foch Saint-Jean-de-Luz

Festi-Contes 2026: Drôles de merveilles

Place Ferdinand Foch Médiathèque Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Un spectacle de contes merveilleux, issus de l’exposition Archéo-Conte et nourris de versions traditionnelles souvent truculentes, aux rebondissements imprévus ! Vous croyez les connaître ? Mais ces contes pas si classiques que ça, réenchantés avec humour et sensibilité, auront de quoi vous surprendre ! .

Place Ferdinand Foch Médiathèque Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87

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English : Festi-Contes 2026: Drôles de merveilles

L’événement Festi-Contes 2026: Drôles de merveilles Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque