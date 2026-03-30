Festi-Contes 2026: Monologue culinaire Salle Tanka culturel Peyuco duhart Saint-Jean-de-Luz

Festi-Contes 2026: Monologue culinaire

Salle Tanka culturel Peyuco duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Luis Alberto Rodríguez nous invite à un solo théâtral savoureux, mêlant récit intime et cuisine en direct. Entre humour, poésie et souvenirs, il explore l’identité, la mémoire et le partage à travers la préparation d’un plat, véritable métaphore de la vie. .

Salle Tanka culturel Peyuco duhart 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87

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English : Festi-Contes 2026: Monologue culinaire

L’événement Festi-Contes 2026: Monologue culinaire Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme Pays Basque