Festi défi, fête de la famille et de l’enfant Samedi 21 juin 2025 à partir de 16h. 150 Boulevard Paul Claudel Marseille 9e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-21

fin : 2025-06-21

2025-06-21

Grands jeux sportifs, individuels et collectifs, structures aquatiques, châteaux gonflablesEnfants

Grands jeux sportifs, individuels et collectifs, structures aquatiques, châteaux gonflables



Présence de foodtrucks et d’un glacier .

150 Boulevard Paul Claudel

Marseille 9e Arrondissement 13009 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 63 50

English :

Family and children’s festival

Large individual and group sports games, water structures, bouncy castles

German :

Fest für Familien und Kinder

Große Sportspiele, Einzel- und Gruppenspiele, Wasserstrukturen, Hüpfburgen

Italiano :

Festival per famiglie e bambini

Grandi giochi sportivi individuali e di squadra, strutture acquatiche, castelli gonfiabili, ecc

Espanol :

Fiesta familiar e infantil

Grandes juegos deportivos individuales y de equipo, estructuras acuáticas, castillos hinchables, etc

