Festi Distré

Distré Maine-et-Loire

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-30

2026-05-29

Ce ne sont pas des sosies mais les vrais artistes que Distré a le plaisir d’accueillir lors de ce festival !

Programme à venir.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 29 au samedi 30 mai 2026 Horaires de représentation le vendredi. Le samedi. .

Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 28 50 mairie-sg.distre@orange.fr

English :

It’s not look-alikes, but real artists that Distré has the pleasure of welcoming to this festival!

German :

Es sind keine Doppelgänger, sondern die echten Künstler, die Distré bei diesem Festival begrüßen darf!

Italiano :

Non si tratta di sosia, ma di veri artisti che Distré è lieta di accogliere al festival!

Espanol :

No se trata de dobles, sino de artistas reales a los que Distré se complace en dar la bienvenida al festival

L’événement Festi Distré Distré a été mis à jour le 2025-10-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME