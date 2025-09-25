Festi Distré Distré
Ce ne sont pas des sosies mais les vrais artistes que Distré a le plaisir d’accueillir lors de ce festival !
Programme à venir.
Du vendredi 29 au samedi 30 mai 2026 Horaires de représentation le vendredi. Le samedi. .
Distré 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 28 50 mairie-sg.distre@orange.fr
English :
It’s not look-alikes, but real artists that Distré has the pleasure of welcoming to this festival!
German :
Es sind keine Doppelgänger, sondern die echten Künstler, die Distré bei diesem Festival begrüßen darf!
Italiano :
Non si tratta di sosia, ma di veri artisti che Distré è lieta di accogliere al festival!
Espanol :
No se trata de dobles, sino de artistas reales a los que Distré se complace en dar la bienvenida al festival
