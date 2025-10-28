Festi Drôles 2e édition Rue de la République Saint-Georges-de-Didonne

Festi Drôles 2e édition Rue de la République Saint-Georges-de-Didonne mardi 28 octobre 2025.

Festi Drôles 2e édition

Rue de la République Bureau d’Information Touristique Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Début : 2025-10-28 10:00:00

fin : 2025-10-31 17:00:00

2025-10-28

Pendant les vacances de la Toussaint, plongez en famille dans l’univers fantastique de Festi Drôles !

Cette 2e édition vous embarque dans un monde d’illusions, de magie et de créativité, pour le plus grand plaisir des petits… et des grands.

English :

During the All Saints? vacations, take the whole family into the fantastic world of Festi Drôles!

This 2nd edition takes you into a world of illusions, magic and creativity, to the delight of young and old alike.

German :

Tauchen Sie mit Ihrer Familie während der Allerheiligenferien in die fantastische Welt von Festi Drôles ein!

Ausgabe entführt Sie in eine Welt der Illusionen, der Magie und der Kreativität, zur Freude von Groß und Klein.

Italiano :

Durante le vacanze di Ognissanti, portate tutta la famiglia nel fantastico mondo dei Festi Drôles!

Questa seconda edizione vi porterà in un mondo di illusioni, magia e creatività, per la gioia di grandi e piccini.

Espanol :

Durante las vacaciones de Todos los Santos, ¡lleve a toda la familia al fantástico mundo de Festi Drôles!

Esta 2ª edición le llevará a un mundo de ilusiones, magia y creatividad, para deleite de grandes y pequeños.

L’événement Festi Drôles 2e édition Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2025-09-15 par Royan Atlantique