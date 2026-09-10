UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Georges-de-Didonne

Festi Drôles – 3e édition : Même pas peur Chapiteau Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne

mardi 27 octobre 2026 · Chapiteau Jean Zay 2 · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
mardi 27 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Chapiteau Jean Zay 2
Adresse
11 avenue des Tilleuls
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Festi Drôles – 3e édition : Même pas peur

Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-27

Pendant les vacances de la Toussaint, plongez en famille dans l’univers de « Même pas peur » : des histoires captivantes, des contes, des ateliers et un jeu de piste pour apprivoiser ses peurs et grandir en s’amusant.
  .

Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During the All Saints’ Day break, immerse your whole family in the world of %AB M%EAme pas peur %BB: captivating stories, fairy tales, workshops, and a scavenger hunt to help children overcome their fears and grow while having fun.

L’événement Festi Drôles – 3e édition : Même pas peur Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique

À voir aussi à Saint-Georges-de-Didonne (Charente-Maritime)