Festi Drôles – 3e édition : Même pas peur Chapiteau Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Festi Drôles – 3e édition : Même pas peur

Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-27

Pendant les vacances de la Toussaint, plongez en famille dans l’univers de « Même pas peur » : des histoires captivantes, des contes, des ateliers et un jeu de piste pour apprivoiser ses peurs et grandir en s’amusant.

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Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81

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English :

During the All Saints’ Day break, immerse your whole family in the world of %AB M%EAme pas peur %BB: captivating stories, fairy tales, workshops, and a scavenger hunt to help children overcome their fears and grow while having fun.

L’événement Festi Drôles – 3e édition : Même pas peur Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique