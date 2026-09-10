Festi Drôles – 3e édition : Même pas peur Chapiteau Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne
mardi 27 octobre 2026 · Chapiteau Jean Zay 2 · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Festi Drôles – 3e édition : Même pas peur
Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 10:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-27
Pendant les vacances de la Toussaint, plongez en famille dans l’univers de « Même pas peur » : des histoires captivantes, des contes, des ateliers et un jeu de piste pour apprivoiser ses peurs et grandir en s’amusant.
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Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 02 67 81
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English :
During the All Saints’ Day break, immerse your whole family in the world of %AB M%EAme pas peur %BB: captivating stories, fairy tales, workshops, and a scavenger hunt to help children overcome their fears and grow while having fun.
L’événement Festi Drôles – 3e édition : Même pas peur Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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