Informations pratiques

Saint-Georges-de-Didonne

Festi Drôles : Atelier créatif : Les gribouilleurs

Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 10:00:00

fin : 2026-10-30 11:30:00

Date(s) :

2026-10-27 2026-10-30

Cet atelier créatif invite les enfants à réaliser leur plus maléfique sorcière de papier, munis d’imagination, de colle et de ciseaux (dès 7 ans, jauge de 10 places).

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Médiathèque 9 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 mediatheque@sgdd.fr

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English :

This creative workshop invites children to make their own wicked paper witch, using their imagination, glue, and scissors (ages 7 and up; limited to 10 participants).

L’événement Festi Drôles : Atelier créatif : Les gribouilleurs Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique