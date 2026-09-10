Festi drôles : Comédie masquée – Le petit chaperon voit rouge Chapiteau Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne
mercredi 28 octobre 2026 · Chapiteau Jean Zay 2 · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Festi drôles : Comédie masquée – Le petit chaperon voit rouge
Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:30:00
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-28
Menée par Luna, cette comédie masquée met en scène le Petit Chaperon rouge qui, lasse de se faire dévorer, décide de chasser le loup (dès 3 ans).
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Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42
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English :
Directed by Luna, this masked comedy features Little Red Riding Hood, who, tired of being eaten, decides to hunt the wolf (for ages 3 and up).
L’événement Festi drôles : Comédie masquée – Le petit chaperon voit rouge Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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