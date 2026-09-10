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Festi drôles : Comédie masquée – Le petit chaperon voit rouge Chapiteau Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne

mercredi 28 octobre 2026 · Chapiteau Jean Zay 2 · Saint-Georges-de-Didonne

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
15:30:00
Lieu
Chapiteau Jean Zay 2
Adresse
11 avenue des Tilleuls
Ville
17110 Saint-Georges-de-Didonne
Département
Charente-Maritime
Tarif

Saint-Georges-de-Didonne

Festi drôles : Comédie masquée – Le petit chaperon voit rouge

Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 15:30:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Menée par Luna, cette comédie masquée met en scène le Petit Chaperon rouge qui, lasse de se faire dévorer, décide de chasser le loup (dès 3 ans).
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Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42 

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English :

Directed by Luna, this masked comedy features Little Red Riding Hood, who, tired of being eaten, decides to hunt the wolf (for ages 3 and up).

L’événement Festi drôles : Comédie masquée – Le petit chaperon voit rouge Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique

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