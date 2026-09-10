Festi drôles : Conte théâtral humoristique – Demain, je te mange! Chapiteau Jean Zay 2 Saint-Georges-de-Didonne
jeudi 29 octobre 2026 · Chapiteau Jean Zay 2 · Saint-Georges-de-Didonne
Informations pratiques
Saint-Georges-de-Didonne
Festi drôles : Conte théâtral humoristique – Demain, je te mange!
Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 15:30:00
fin : 2026-10-29
Date(s) :
2026-10-29
Porté par le duo Griffe et Dentelle, ce conte théâtral humoristique suit les mésaventures de Pétronille chez Aglaé, la terrible sorcière du village (dès 3 ans).
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Chapiteau Jean Zay 2 11 avenue des Tilleuls Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 19 42
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English :
Performed by the duo Griffe et Dentelle, this humorous theatrical tale follows the misadventures of Pétronille at Aglaé’s house, the village’s wicked witch (for ages 3 and up).
L’événement Festi drôles : Conte théâtral humoristique – Demain, je te mange! Saint-Georges-de-Didonne a été mis à jour le 2026-09-10 par Royan Atlantique
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