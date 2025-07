FESTI FERME THE SONAR MEN CLASSIC HITS DÉCALÉS DÉJANTÉS Castanet-le-Haut

FESTI FERME THE SONAR MEN CLASSIC HITS DÉCALÉS DÉJANTÉS Castanet-le-Haut dimanche 3 août 2025.

FESTI FERME THE SONAR MEN CLASSIC HITS DÉCALÉS DÉJANTÉS

lieu dit le Devès Castanet-le-Haut Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-03

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-03

Une journée au Festi Ferme concert THE SONAR MEN Classic Hits Décalés Déjantés Jeux Rêves Animation stand artisanat massage assis

Les SonarMen se saisissent des classiques du rock, des tubes pop, des mélodies éternelles que vous pensiez connaître par cœur et… BANG, éparpillé façon puzzle ! Une potion originale et détonante : banjo, mandoline, contrebasse, guitare acoustilectrique, percus… ils s’emparent de tout ce qui passe pour réinventer tout l’espace musical dans un esprit rock, festif, créatif et transgressif.

16h30 jeux rêves animation Milan Badiane vous propose des animations, à base de jeux de société et de jeux géants, jeux iconiques ou nouveaux jeux. Des jeux d’équilibre des jeux d’adresse des jeux en bois des jeux de lancer ou des jeux de coopération il y en a pour tout le monde.

Toute la journée Stands artisans du coin, massages assis

Buvette assiettes fermières goûters maison .

lieu dit le Devès Castanet-le-Haut 34610 Hérault Occitanie +33 6 82 69 24 21 lafermedudeves@gmail.com

English :

A day at Festi Ferme: concert « THE SONAR MEN » Classic Hits Décaldé Déjantés Jeux Rêves Animation craft stand seated massage

German :

Ein Tag auf dem Festi Ferme: Konzert « THE SONAR MEN » Classic Hits Décalés Déjantés Spiele Rêves Animation Handwerksstand Sitzmassage

Italiano :

Una giornata alla Festi Ferme: concerto di « THE SONAR MEN » Classic Hits Décalés Déjantés Giochi Rêves Animazione stand di artigianato massaggio seduti

Espanol :

Un día en Festi Ferme: concierto de « THE SONAR MEN » Classic Hits Décalés Déjantés Games Rêves Animación stand de artesanía masaje sentado

L’événement FESTI FERME THE SONAR MEN CLASSIC HITS DÉCALÉS DÉJANTÉS Castanet-le-Haut a été mis à jour le 2025-07-23 par 34 ADT34