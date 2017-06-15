Festi+ Festival de musique Place St Corentin Gouesnach

Festi+ Festival de musique

Place St Corentin Hent Réuniou Gouesnach Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Le Festi+ est un festival ouvert à tous, organisé à l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21.

Après 6 éditions festives et mobilisatrices, le Le Festi+ est un événement festif et artistique construit à partir et avec nos différences.

L’objectif est de rencontrer des personnes en situation de handicap, sur scène et dans le public, pour mieux se comprendre, mieux s’accueillir.

Le Festi+ vous offre à travers ces deux jours, des rencontres inattendues avec des artistes porteurs de handicaps et pleins de talents !

– Vendredi 27/03

Dès 19h30 à Gouesnac’h

Avec Madémékéré, War-sav 7tet, Boulic/Broustal

-Samedi 28 mars

Parade/animations

14h-18h30 à Quimper Place St Corentin

20h au Novomax

Concerts DJ Rachid, Kriill

Sur réservation .

Place St Corentin Hent Réuniou Gouesnach 29950 Finistère Bretagne +33 6 62 86 47 06

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English : Festi+ Festival de musique

L’événement Festi+ Festival de musique Gouesnach a été mis à jour le 2026-03-06 par OT FOUESNANT LES GLENAN