Festi+ Festival de musique Place St Corentin Gouesnach
Festi+ Festival de musique Place St Corentin Gouesnach vendredi 27 mars 2026.
Festi+ Festival de musique
Place St Corentin Hent Réuniou Gouesnach Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-27
Le Festi+ est un festival ouvert à tous, organisé à l’occasion de la journée mondiale de la trisomie 21.
Après 6 éditions festives et mobilisatrices, le Le Festi+ est un événement festif et artistique construit à partir et avec nos différences.
L’objectif est de rencontrer des personnes en situation de handicap, sur scène et dans le public, pour mieux se comprendre, mieux s’accueillir.
Le Festi+ vous offre à travers ces deux jours, des rencontres inattendues avec des artistes porteurs de handicaps et pleins de talents !
– Vendredi 27/03
Dès 19h30 à Gouesnac’h
Avec Madémékéré, War-sav 7tet, Boulic/Broustal
-Samedi 28 mars
Parade/animations
14h-18h30 à Quimper Place St Corentin
20h au Novomax
Concerts DJ Rachid, Kriill
Sur réservation .
Place St Corentin Hent Réuniou Gouesnach 29950 Finistère Bretagne +33 6 62 86 47 06
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English : Festi+ Festival de musique
L’événement Festi+ Festival de musique Gouesnach a été mis à jour le 2026-03-06 par OT FOUESNANT LES GLENAN