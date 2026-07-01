Informations pratiques

Gresswiller

Festi Food Truck and Music

rue Curie Gresswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 18:00:00

fin : 2026-07-18 23:55:00

Date(s) :

2026-07-18

The festi food truck & music est un Festival dédié à la Musique et à l’Art Culinaire au travers de 2 groupes musicaux et 10 food trucks.

Le public pourra se régaler auprès des 10 food trucks présents et diversifiés dans leurs propositions gourmandes avec Jeanne et crêpes, Knack eat, ke comptoir libanais, Haitiennement bon, Don Carlo, Chez Cédric et Clo, le dernier food truck avant la faim du monde, p’tit coin créole, Sam’s donut et Cigo racer et se laisser bercer au son et au rythme des 2 groupes en commençant par l’excellent Buddy Matt (reprise Folk / Rétro Songs) et en poursuivant avec Phoenir projekt (Cover Pop Rock).

De quoi assurément passer un samedi soir en famille ou entre amis en toute convivialité, … .

rue Curie Gresswiller 67190 Bas-Rhin Grand Est prod.amorock@gmail.com

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English :

L’événement Festi Food Truck and Music Gresswiller a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig