Festi Gonflés Merlimont Merlimont

Festi Gonflés Merlimont
place de la Gare Merlimont Pas-de-Calais
Du mercredi 18 février au mercredi 25 février 2026, retour des structures gonflables Festi Gonflés !
Rdv à la salle des Tennis de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Pour les enfants de 3 à 12 ans.
CREDIT PHOTO Freepik.com .
place de la Gare Merlimont 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 94 72 18 mairie@merlimont.fr
