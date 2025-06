FESTI-JEUNES Montpellier 2 juillet 2025 07:00

Hérault

FESTI-JEUNES Place du Nombre d’Or Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-02

fin : 2025-07-02

Date(s) :

2025-07-02

A tous les jeunes, venez profiter de cette journée pour vous !

A tous les jeunes, venez profiter de cette journée pour vous !

Au programme

De 16h à 20h espace expositions

Découvrez ou redécouvrez les photos prises lors des séjours prise à Barcelone et à Heidelberg, mais aussi celles des séjours été et hiver, du festival Art2Rue, du projet Regards Croisés et de Juniors associations

De 16h à 20h espace jeux et animations

Pana, Loop station, animation MAO, mur digital et Laser Game, activités créatives, B.D / manga, tatouages éphémères, jeux en bois, Fab Lab

De 16h à 20h graffiti en direct

Encadré par Evarist

De 16h à 20h espace gaming

Avec le réseau des médiathèques

De 16h à 23h espace Information Jeunesse

Présentation des dispositifs et aides pour les jeunes.

De 16h à 20h scène ouverte

Expression libre des jeunes ayant participé au dispositif du Labo musique, chant, slam, etc.

Soirée festive à partir de 20h

• À 20h Spectacle humoristique Mahé s’installe

• À 21h animation musicale par DJ Kris

De 16h à 23h

Gratuit

Pour les 3-17 ans .

Place du Nombre d’Or

Montpellier 34000 Hérault Occitanie

English :

To all young people, come and enjoy this day for yourself!

German :

An alle Jugendlichen, kommt und genießt diesen Tag für euch!

Italiano :

Tutti i giovani là fuori, venite e approfittate di questa giornata!

Espanol :

Jóvenes, aprovechad este día al máximo

L’événement FESTI-JEUNES Montpellier a été mis à jour le 2025-06-25 par 34 OT MONTPELLIER