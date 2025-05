Festi Jeunesse – complexe sportif Saint-Sulpice-les-Feuilles, 18 mai 2025 10:00, Saint-Sulpice-les-Feuilles.

Haute-Vienne

Festi Jeunesse complexe sportif 18 Avenue Maxime Letourneur Saint-Sulpice-les-Feuilles Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-18 10:00:00

fin : 2025-05-18 12:00:00

Date(s) :

2025-05-18

Au programme de cette journée dédiée aux enfants, jeunes et familles boomerang, karaoké, volley , roller, boomerang, grimpe d’arbres, etc et présence de nombreuses associations du territoire. Buvette et restauration sur place. .

complexe sportif 18 Avenue Maxime Letourneur

Saint-Sulpice-les-Feuilles 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 61 78 88

