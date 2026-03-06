Festi Jeux à L’Escalier l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat
Festi Jeux à L’Escalier l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat samedi 7 mars 2026.
Festi Jeux à L’Escalier
l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-08
L’Escalier sera ouvert les samedi 7 et dimanche 8 mars dans le cadre de Saint Léo Festi’jeux organisé par les Joueurs De Noblat
Partenaire des Joueurs de Noblat , L’Escalier tiers-lieu miaulétou accueille dans ses murs de 10h à 18h sur les 2 jours
Samedi matin Café Répar’action spécial réparation de jeux et jouets.
Tout au long du week-end
A la manière d’Arcimboldo jeu de défi créatif
Kurioscape et ses escapes Games
Découverte de la réalité Virtuelle animée par le tiers lieu l’Escalier (inscription à l’accueil du festival)
Départ de la quête de la Dame du Laron, jeu de découverte de la Ville de Saint Léonard de Noblat Jeu créé par Connaissance et sauvegarde de Saint Léonard et L’Escalier
Café associatif ouvert de 10h à 18h .
l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30
