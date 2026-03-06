Festi Jeux à L’Escalier l’Escalier Saint-Léonard-de-Noblat

Festi Jeux à L’Escalier

L’Escalier sera ouvert les samedi 7 et dimanche 8 mars dans le cadre de Saint Léo Festi’jeux organisé par les Joueurs De Noblat

Partenaire des Joueurs de Noblat , L’Escalier tiers-lieu miaulétou accueille dans ses murs de 10h à 18h sur les 2 jours

Samedi matin Café Répar’action spécial réparation de jeux et jouets.

Tout au long du week-end

A la manière d’Arcimboldo jeu de défi créatif

Kurioscape et ses escapes Games

Découverte de la réalité Virtuelle animée par le tiers lieu l’Escalier (inscription à l’accueil du festival)

Départ de la quête de la Dame du Laron, jeu de découverte de la Ville de Saint Léonard de Noblat Jeu créé par Connaissance et sauvegarde de Saint Léonard et L’Escalier

Café associatif ouvert de 10h à 18h .

l’Escalier 3 Place Gay Lussac Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 09 00 30

