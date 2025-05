Festi jeux – Salle des fêtes Avéron-Bergelle, 24 mai 2025 14:00, Avéron-Bergelle.

Gers

Festi jeux Salle des fêtes AVERON-BERGELLE Avéron-Bergelle Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

Date(s) :

2025-05-24

Venez en famille, entre amis, découvrir des jeux…

Que vous soyez un joueur occasionnel ou expert, vous trouverez matière à vous divertir.

L’association La Taverne Ludique propose ces moments de convivialité, les jeux de société, qu’ils soient classiques ou modernes, ont ce pouvoir de rassembler les gens de tous âges et de toutes origines. Que ce soit pour des moments de stratégie intense, des éclats de rire spontanés ou des compétitions amicales, chaque partie révèle une nouvelle dynamique entre les joueurs.

La Taverne ludique, le plaisir de jouer, c’est une association qui a pour but d’offrir un grand moment de plaisirs ludiques à tous ceux qui souhaitent se divertir autour d’un bon jeu de société. .

Salle des fêtes AVERON-BERGELLE

Avéron-Bergelle 32290 Gers Occitanie taverneludique32@gmail.com

English :

? Come with your family or friends and discover new games…

Whether you’re an occasional player or an expert, you’ll find plenty to entertain you.

The Taverne Ludique association offers these convivial moments, as board games, whether classic or modern, have the power to bring people of all ages and backgrounds together. Whether it’s moments of intense strategy, spontaneous laughter or friendly competition, each game reveals a new dynamic between players.

German :

? Kommen Sie mit der Familie oder Freunden, um neue Spiele zu entdecken…

Egal, ob Sie Gelegenheitsspieler oder Experte sind, Sie werden auf jeden Fall etwas finden, um sich zu amüsieren.

Der Verein La Taverne Ludique bietet diese geselligen Momente an. Gesellschaftsspiele, ob klassisch oder modern, haben die Kraft, Menschen jeden Alters und jeder Herkunft zusammenzubringen. Ob intensive strategische Momente, spontane Lachanfälle oder freundschaftliche Wettkämpfe jede Partie offenbart eine neue Dynamik zwischen den Spielern.

Italiano :

? Venite con la vostra famiglia o i vostri amici a scoprire nuovi giochi…

Che siate giocatori occasionali o esperti, troverete di che divertirvi.

L’associazione Taverne Ludique offre questi momenti di convivialità: i giochi da tavolo, classici o moderni, hanno il potere di riunire persone di ogni età e provenienza. Che si tratti di momenti di intensa strategia, di risate spontanee o di competizione amichevole, ogni partita rivela una nuova dinamica tra i giocatori.

Espanol :

? Venga con su familia o amigos y descubra nuevos juegos…

Tanto si es un jugador ocasional como si es un experto, encontrará muchas cosas con las que entretenerse.

La asociación Taverne Ludique le ofrece estos momentos de convivencia. Los juegos de mesa, clásicos o modernos, tienen el poder de reunir a personas de todas las edades y procedencias. Ya se trate de momentos de intensa estrategia, de risas espontáneas o de competición amistosa, cada partida revela una nueva dinámica entre los jugadores.

L’événement Festi jeux Avéron-Bergelle a été mis à jour le 2025-05-18 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65